В поликлинике подмосковного Видного открылся травмпункт

В травмпункте прием ведут два опытных травматолога, работающие в две смены, что позволяет пациентам получить помощь в удобное время. Для точной диагностики там оборудован кабинет рентгенографии, также доступны КТ, МРТ и УЗИ. Травмпункт оказывает помощь как взрослым, так и детям. Отделение сможет принимать до 50 пациентов в день.