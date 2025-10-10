В поликлинике подмосковного Видного открылся травмпункт

Современный травматологический пункт начал работать в поликлинике № 3 города Видного Московской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
«Мы открыли в поликлинике новый, современный травмпункт, укомплектованный всеми необходимыми специалистами. Ключевое преимущество — это возможность получить квалифицированную помощь в минимальные сроки, без долгого ожидания. Время ожидания приема не превышает 5−10 минут. Кроме того, мы организовали и вторичный прием травматолога, куда можно записаться для последующего наблюдения», — отметил заведующий травматологическим отделением Николай Боровков.
В травмпункте прием ведут два опытных травматолога, работающие в две смены, что позволяет пациентам получить помощь в удобное время. Для точной диагностики там оборудован кабинет рентгенографии, также доступны КТ, МРТ и УЗИ. Травмпункт оказывает помощь как взрослым, так и детям. Отделение сможет принимать до 50 пациентов в день.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.