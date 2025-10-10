Ричмонд
Два района Крыма частично остались без электричества

Электроснабжение частично отсутствует в Симферопольском и Черноморском районах.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 10 октября, авария на электросетях привела к частичному отключению электричества в двух районах Крыма. Без света остались шесть населенных пунктов.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Симферопольском районе. Без света остались Водное, Лекарственное, Кольчугино.

Также перебои в электроснабжении зафиксированы в Черноморском районе, где электричество частично отсутствует в Кировском, Низовке и селе Дозорное.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — информирует «Крымэнерго».