Два района Крыма частично остались без электричества

В пятницу, 10 октября, авария на электросетях привела к частичному отключению электричества в двух районах Крыма. Без света остались шесть населенных пунктов.
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Симферопольском районе. Без света остались Водное, Лекарственное, Кольчугино.
Также перебои в электроснабжении зафиксированы в Черноморском районе, где электричество частично отсутствует в Кировском, Низовке и селе Дозорное.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — информирует «Крымэнерго».