В Хабаровский край возвращаются перелётные птицы

С наступлением холодов оставшиеся в наших краях птицы торопятся в далекий путь. Продолжается миграция у водоплавающих уток, гусей, лебедей, околоводных — цапель, аистов, бакланов, куликов. Скоро кромки рек и озер покроются льдом, и тогда они не могут добывать себе корм.
Прощаются с нами до весны и хищные птицы — коршуны, луни, ушастые совы, соколы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Летят в места своей зимовки, преимущественно в страны Восточной Азии, Австралию.
— В этом году наблюдалась некоторая задержка с отлетом у ранних птах, но в целом мигрируют они в пределах многолетних сроков, — рассказывает начальник научного отдела «Заповедного Приамурья» Римма Андронова. — Наши края, холодные для большинства птиц, совсем не кажутся таковыми для чечеток, снегирей, свиристелей и зимняка. Они в конце октября — начале ноября прилетают к нам на зимовку из северных районов, где еще холоднее.
Среди оседло живущих птиц в крае — обыкновенная и голубая сороки, черная и большеклювая вороны, ворон, сойка, кедровка, дятлы, рябчик, беркут, тетерев, фазан, тетеревятник, филин, воробьиный сычик, воробьи, синицы, гаички.
По словам Риммы Андроновой, в Болоньском заповеднике миграция птиц проходит весьма интенсивно — за сезон здесь регулярно пролетает до миллиона особей, относящихся к более чем 200 видам.
Весной и осенью в заповеднике находят отдых и корм многочисленные стаи лебедей, гусей, уток, куликов, аистов и журавлей, дневных хищников и мелких птиц.
— Миграция — удивительное явление в жизни птиц, до сих пор во многом загадочное, — рассказывает ученый. — Перелётные птицы, в отличие от осёдлых, улетают осенью в южные страны и проводят там зиму, а весной снова возвращаются на север, чтобы вывести потомство. Во время перелёта птицы используют сложную систему навигации и ориентируются по рекам, горам, берегам морей и океанов, по звёздам и луне, по солнцу, поляризованному свету, магнитному полю Земли и даже по запаху и по слуху!
Удивительно, но даже молодые птицы могут мигрировать самостоятельно, причём их маршруты могут отличатся от тех, по которым следуют взрослые птицы. Они летят своим путем.
Далекие перелеты всегда были опасны, далеко не все пернатые успешно долетают до мест зимовок и тем более возвращаются. Им приходится сталкиваться с множеством новых, неизвестных им хищников, бороться с природными стихиями, искать пропитание зачастую в совершенно непривычных условиях.
Многие пернатые погибают от столкновения с опорами ЛЭП и проводами, от того, что они вовремя не различают на своем пути прозрачные шумозащитные ограждения. Птицы погибают, сталкиваясь с высотными зданиями из стекла. Опасность для них представляют сельхозполя, где применяются яды против грызунов.
Во многих странах, через которые проходит массовый перелет, птиц отлавливают и продают на рынках — из них делают чучела, используют для приготовления лекарств народной медицины.
Наверное, потому мы, увидев в небе очередной удаляющийся клин, так грустно смотрим им вслед.
Теперь в период миграции применяются специальные птицезащитные устройства. На здания из стекла помещают наклейки, чтобы сделать их заметными для птах. Но пока это редкие явления.
Чтобы привлечь внимание людей к тем, кто украшает нашу жизнь своим пением и даже самим присутствием, установлен Всемирный день мигрирующих птиц, он отмечается 11 октября.
Наверное, мы мало что можем для них сделать, но давайте подумаем о тех, которые остаются с нами на зиму. Немного зерна спасет их от холода и голода.