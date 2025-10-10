В Хабаровский край возвращаются перелётные птицы

— Миграция — удивительное явление в жизни птиц, до сих пор во многом загадочное, — рассказывает ученый. — Перелётные птицы, в отличие от осёдлых, улетают осенью в южные страны и проводят там зиму, а весной снова возвращаются на север, чтобы вывести потомство. Во время перелёта птицы используют сложную систему навигации и ориентируются по рекам, горам, берегам морей и океанов, по звёздам и луне, по солнцу, поляризованному свету, магнитному полю Земли и даже по запаху и по слуху!