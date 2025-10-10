Суд обязал «Яндекс. Такси» выплатить компенсацию омичке за отказ в перевозке

Суд установил, что между истцом и фирмой был заключен договор перевозки, а доводы водителя о нарушении правил пассажирами не нашли подтверждения. Компания пыталась оспорить свою ответственность, позиционируя себя лишь как агрегатора вызовов. Суд с этим не согласился и постанови взыскать компенсацию морального вреда и штраф общей суммой 7 500 рублей. Апелляционная инстанция оставила данное решение без изменения.