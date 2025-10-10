Суд обязал «Яндекс. Такси» выплатить компенсацию омичке за отказ в перевозке

Омский областной суд оставил в силе решение о взыскании компенсации с компании «Яндекс. Такси» за отказ водителя перевозить пассажиров. Иск подала местная жительница, которая 20 ноября 2024 года заказала машину через приложение, однако поездка в поликлинику оказалась проблемной.
После подачи автомобиля шофер стал делать замечания женщине и ее 12-летнему ребенку относительно способа посадки в салон. Затем в грубой форме потребовал покинуть такси. Омичке пришлось завершить поездку через приложение и вызывать другую машину, чтобы успеть на пример в медицинское учреждение.
Суд установил, что между истцом и фирмой был заключен договор перевозки, а доводы водителя о нарушении правил пассажирами не нашли подтверждения. Компания пыталась оспорить свою ответственность, позиционируя себя лишь как агрегатора вызовов. Суд с этим не согласился и постанови взыскать компенсацию морального вреда и штраф общей суммой 7 500 рублей. Апелляционная инстанция оставила данное решение без изменения.
