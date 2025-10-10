Омский «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», букмекеры верят в его победу

«Авангард» в матче чемпионата КХЛ сыграет в пятницу, 10 октября, с «Автомобилистом» на его льду. По ТВ его покажет «12-й канал», начало встречи в 20:00 по Омску.
Ранее команды провели в чемпионатах СССР, МХЛ и КХЛ 123 матча. У «Авангарда» 52 победы, у «Автомобилиста» их 60. В 11 случаях была ничья. Соотношение заброшенных и пропущенных шайб 403:346 в пользу екатеринбуржцев.
Буквально на этой неделе команды сыграли в Омске 6 октября, и там «Автомобилист» выиграл 4:1.
Букмекеры дают на игру следующий расклад: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент у них 2,22. То есть у «ястребов» по этой оценке шансов больше, так как на успех уральцев в основное время это цифра 2,97. На победу Омска хоть в каком-то раскладе коэффициент 1,75, на выигрыш уральцев 2,15. На ничью в основное время — 4,20. На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1,11.
Ранее мы писали, что «Авангард» подписал новый контракт с форвардом Майклом Маклаудом. 9 октября он уже тренировался в Омске. Но с «Автомобилистом» хоккеист еще вроде бы не сыграет.