Калининградские учёные отправят в космос спутник «Пóллукс»

Уже в 2026 году на орбиту Земли будет запущен спутник «Пóллукс» формата кубсат, предназначенный для проведения серии уникальных космических экспериментов.
Проект объединит специалистов из разных областей науки — астрофизики, радиофизики, систем связи, искусственного интеллекта и материаловедения. Кроме того, к разработке и исследовательской работе планируется привлечь студентов университета и более двухсот школьников Калининградской области, что придаёт проекту важное образовательное значение.
На борту спутника разместят специально разработанные научные модули, которые позволят проводить наблюдения и эксперименты в реальных условиях орбиты. Один из ключевых проектов миссии связан с изучением вспышек сверхновых звёзд — редчайших космических явлений, сопровождающихся колоссальными выбросами энергии и вещества в межзвёздное пространство.
Как отмечают учёные БФУ, данные, полученные с «Пóллукса», помогут уточнить модели эволюции звёзд и происхождения тяжёлых элементов во Вселенной, а также станут основой для будущих разработок в области космических наблюдений и автоматизированных систем анализа данных.
Запуск «Пóллукса» станет первым самостоятельным космическим проектом БФУ им. И. Канта, и одним из немногих в России, полностью созданных силами университетских исследователей.