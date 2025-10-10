Калининградские учёные отправят в космос спутник «Пóллукс»

Проект объединит специалистов из разных областей науки — астрофизики, радиофизики, систем связи, искусственного интеллекта и материаловедения. Кроме того, к разработке и исследовательской работе планируется привлечь студентов университета и более двухсот школьников Калининградской области, что придаёт проекту важное образовательное значение.