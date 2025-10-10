Мурал с Дмитрием Губерниевым появился в Нижнем Новгороде

Мурал расположен в непосредственной близости от главного стадиона города, что делает его заметным элементом городского пространства. Реализация арт-проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и регионального Министерства спорта. Новый арт-объект уже привлекает внимание жителей и гостей города, становясь популярной точкой притяжения для любителей спорта и современного уличного искусства.