Мурал с Дмитрием Губерниевым появился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появился новый масштабный мурал с изображением спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Арт-объект посвящен десятилетию телеканала «Матч ТВ», сообщает его пресс-служба.
Нарисованный Дмитрий Губерниев во главе забега украсил фасад дома по улице Керченская, 20. Художественная композиция символизирует динамичное развитие канала и его стремление к новым достижениям.
Мурал расположен в непосредственной близости от главного стадиона города, что делает его заметным элементом городского пространства. Реализация арт-проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и регионального Министерства спорта. Новый арт-объект уже привлекает внимание жителей и гостей города, становясь популярной точкой притяжения для любителей спорта и современного уличного искусства.