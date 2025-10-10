Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурал с Дмитрием Губерниевым появился в Нижнем Новгороде

Он находится недалеко от футбольного стадиона.

Источник: телеграм-канал "Матч ТВ"

В Нижнем Новгороде появился новый масштабный мурал с изображением спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Арт-объект посвящен десятилетию телеканала «Матч ТВ», сообщает его пресс-служба.

Нарисованный Дмитрий Губерниев во главе забега украсил фасад дома по улице Керченская, 20. Художественная композиция символизирует динамичное развитие канала и его стремление к новым достижениям.

Мурал расположен в непосредственной близости от главного стадиона города, что делает его заметным элементом городского пространства. Реализация арт-проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и регионального Министерства спорта. Новый арт-объект уже привлекает внимание жителей и гостей города, становясь популярной точкой притяжения для любителей спорта и современного уличного искусства.