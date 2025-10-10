4,5 млн поездок совершается на автобусах, электробусах и трамваях в будни

В Москве продолжается активное развитие сети наземного общественного транспорта. С завершением летнего сезона отпусков и увеличением деловой активности горожане чаще прибегают к услугам городского транспорта.
Как отметил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в будние количество поездок на автобусах, электробусах и трамваях выросло до 4,5 млн пассажиров. Это на пятнадцать процентов больше, чем было зафиксировано в конце лета.
«Жители столицы регулярно пользуются автобусами, электробусами и трамваями, чтобы добраться до работы, учебы и других точек притяжения. Количество поездок на наземном городском транспорте постоянно увеличивается: только в сентябре их совершено 120 млн, а по сравнению с прошлым годом среднее количество поездок в сутки выросло на 6%. Мы продолжаем поддерживать высокий уровень комфорта пассажиров, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — прокомментировал Ликсутов.
В наземном транспорте предусмотрены все условия для удобства пассажиров, включая откидные аппарели и кнопки вызова водителя для людей с ОВЗ, специально отведенные места для колясок, велосипедов и крупногабаритного багажа, а также зоны для пожилых пассажиров и собак-поводырей. В автобусах и электробусах установлены системы климат-контроля, USB-порты для зарядки телефонов, информационные медиаэкраны с маршрутной информацией и QR-коды для оставления отзывов о работе транспорта.
Столица продолжает развивать наземный общественный транспорт с целью улучшения качества обслуживания пассажиров. Летом текущего года были изменены двадцать автобусных и электробусных маршрутов, а также запущены тринадцать новых линий. Это позволило сделать поездки по городу еще более комфортными и сократить расстояние до важных объектов. Кроме того, на существующих маршрутах появилось двадцать новых остановок.
На протяжении последних восьми лет в столице активно внедряются инновационные электробусы. В прошлом году в Москве запущено более семидесяти новых маршрутов на электробусах, что вдвое превышает показатель 2023 года. В автопарки Мосгортранса поступило свыше 800 современных электробусов от производителей ПАО «КАМАЗ» и ЛиАЗ.
В прошлом году маршрутная сеть наземного транспорта претерпела значительные улучшения. Было скорректировано 140 автобусных и электробусных маршрутов, что позволило увеличить их частоту и направить по более востребованным направлениям. Дополнительно запущено 15 новых маршрутов, связывающих жилые районы с железнодорожными станциями. Транспортная доступность более 30 жилых комплексов была улучшена. У наиболее значимых объектов, таких как поликлиники, школы, вокзалы и станции метро, появилось 110 новых остановочных пунктов.
Для оптимизации движения транспорта были организованы 33 выделенных полосы общей протяженностью более тридцати километров, что ускорило проезд 200 маршрутов автобусов и электробусов по загруженным участкам улиц.
На маршрутах сейчас используются современные электробусы российского производства КАМАЗ-52222 поколения А5. Согласно контрактам с ПАО «КАМАЗ», до 2027 года планируется поставка еще 1100 таких транспортных средств.
Экотранспорт обладает рядом преимуществ. Замена одного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа более чем на шестьдесят тонн в год. Плавный ход, отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта во время поездок.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов в городе будет увеличиваться. На сегодняшний день более 2,5 тыс. электробусов обслуживают маршруты города.
Электробусы нового поколения отличаются увеличенным пространством в салоне, наличием зеленой и красной подсветки дверей для обозначения начала и конца посадки, специально выделенными местами в передней части салона, расширенными накопительными площадками и современным дизайном, соответствующим мировым трендам.