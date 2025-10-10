Заслуженный педагог Светлана Чуб скончалась в Омской области

Накануне, 9 октября, в Омской области на 76-м году жизни скончалась педагог Светлана Чуб, посвятившая работе с детьми более 40 лет. Свою карьеру женщина начала с должности воспитателя в Одесском комбинате в 1968 году.
За годы профессиональной деятельности Светлана Ивановна прошла путь от методиста до заведующей детским садом, который она возглавляла с 1984 по 2009 год. Под чутким руководством учреждение неоднократно получало награды районного и областного уровней. Особой заслугой педагога стало создание первой в регионе экспериментальной площадки в рамках программы «Детский сад — Дом радости».
За многолетний добросовестный труд Светлана Чуб получила знак «Отличник народного просвещения», многочисленные грамоты и благодарственные письма. Коллеги и воспитанники запомнили ее как тактичного и отзывчивого педагога, щедро делившегося знаниями с молодыми специалистами.