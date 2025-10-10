Дуров: У нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что у нынешнего поколения остается все меньше времени, чтобы сохранить свободный интернет, созданный предыдущими поколениями. В день своего 41-летия он подчеркнул, что не намерен отмечать день рождения.
По его словам, то, что когда-то обещало свободный обмен информацией, сегодня превращается в инструмент контроля. Дуров отметил, что некогда свободные страны вводят «антиутопические меры», включая цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и массовое сканирование сообщений в странах ЕС.
Он подчеркнул, что в Германии, по его данным, преследуют тех, кто критикует чиновников в интернете, а в Великобритании «тысячи людей оказываются в тюрьме за твиты». Франция, по мнению Дурова, ведет уголовные расследования против лидеров технологических компаний, защищающих свободу и частную жизнь.
Дуров выразил мнение, что мир стремительно приближается к антиутопии, а нынешнее поколение рискует стать последним, обладающим свободами и позволившим их отнять. Он отметил в своем Telegram-канале, что человечество встало на путь самоуничтожения. И из-за нехватки времени он не будет праздновать свой день рождения.
Ранее Павел Дуров дал четырехчасовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором среди прочего упомянул, что его пытались отравить.