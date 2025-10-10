В МВД рассказали, как мошенники крадут номера телефонов россиян

В МВД предупредили, что мошенники с помощью SIM-swap-атакт могут украсть номера телефонов граждан.
Для этого злоумышленники по поддельным документам получают у операторов дубликат SIM-карты. У владельца номера телефона теряется сигнал, перестает работать интернет, а звонки не проходят.
«Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер», — пояснили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве отметили, что этот способ мошенничества не распространен широко и носит индивидуальный характер. Через дубликат аферисты получают доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам.
Россиянам в таких случаях рекомендуется уточнить у оператора, не выпускался ли дубликат вашей SIM-карты, проверить банковские приложения и личный кабинет на «Госуслугах», сменить пароли и подключить по возможности двухфакторную аутентификацию.
