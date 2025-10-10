В Поморье специалисты лесной отрасли начали обучаться работе с дронами

Первая группа специалистов лесной отрасли в Архангельской области прошла обучение работе с дронами по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
«Позади несколько месяцев учебы, десятки часов теории, практика в авиасимуляторах, реальные полеты на различных типах беспилотников на закрытых и открытых площадках. В результате более 150 сотрудников лесной отрасли приобрели навыки в эксплуатации и применении беспилотных авиационных систем, которые доказали свою эффективность в различных отраслях экономики», — отметила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелева.
Практика проводилась на рабочих местах по всему региону. Преподаватели курса выезжали в лесничества и работали на производственных базах Единого лесопожарного центра. Комплектование подразделений Единого лесопожарного центра беспилотными летательными аппаратами завершилось в этом году — всего было закуплено 38 дронов. С помощью беспилотных авиасистем «Геоскан» можно вести фото- и видеосъемку в сложных погодных условиях, что позволяет оперативно выявлять очаги возгораний, отслеживать динамику пожаров и фиксировать случаи незаконной деятельности.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.