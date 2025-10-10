В Поморье специалисты лесной отрасли начали обучаться работе с дронами

Практика проводилась на рабочих местах по всему региону. Преподаватели курса выезжали в лесничества и работали на производственных базах Единого лесопожарного центра. Комплектование подразделений Единого лесопожарного центра беспилотными летательными аппаратами завершилось в этом году — всего было закуплено 38 дронов. С помощью беспилотных авиасистем «Геоскан» можно вести фото- и видеосъемку в сложных погодных условиях, что позволяет оперативно выявлять очаги возгораний, отслеживать динамику пожаров и фиксировать случаи незаконной деятельности.