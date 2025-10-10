Shot: Серийный убийца «ижевский Раскольников» вышел на свободу

В 1997 году одна из жертв выжила и помогла задержать 22-летнего Артамонова по фотороботу. Он был признан виновным в 21 преступлении, включая пять убийств и четыре покушения. Его приговорили к смертной казни, но позже изменили решение, и он получил 25 лет строгого режима.