Зарплаты в сельском хозяйстве Ростовской области выросли на 21% с начала года

В августе медианная зарплата в агропромышленном комплексе Ростовской области достигла 105,8 тыс. рублей, показав рост на 21% по сравнению с январем этого года. А годовое увеличение составило 17%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на один из сервисов по поиску работы.
С ростом заработных плат в регионе сократилось количество вакансий в АПК. За первые восемь месяцев 2025 года было опубликовано 4,1 тыс. вакансий, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На каждую позицию сейчас приходится около пяти резюме соискателей.
Эксперты связывают кадровый дефицит в отрасли с высокой конкуренцией за работников, сезонным характером труда и низкой привлекательностью сельхозпрофессий.
