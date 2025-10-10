Зарплаты в сельском хозяйстве Ростовской области выросли на 21% с начала года

С ростом заработных плат в регионе сократилось количество вакансий в АПК. За первые восемь месяцев 2025 года было опубликовано 4,1 тыс. вакансий, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На каждую позицию сейчас приходится около пяти резюме соискателей.