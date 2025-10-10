Ричмонд
Зарплаты в сельском хозяйстве Ростовской области выросли на 21% с начала года

В Ростовской области выросли зарплаты в сельском хозяйстве.

Источник: Комсомольская правда

В августе медианная зарплата в агропромышленном комплексе Ростовской области достигла 105,8 тыс. рублей, показав рост на 21% по сравнению с январем этого года. А годовое увеличение составило 17%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на один из сервисов по поиску работы.

С ростом заработных плат в регионе сократилось количество вакансий в АПК. За первые восемь месяцев 2025 года было опубликовано 4,1 тыс. вакансий, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На каждую позицию сейчас приходится около пяти резюме соискателей.

Эксперты связывают кадровый дефицит в отрасли с высокой конкуренцией за работников, сезонным характером труда и низкой привлекательностью сельхозпрофессий.

