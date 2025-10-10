Минский метрополитен сказал про высадку пассажиров из поезда на станции «Тракторный завод»

В пресс-службе сообщили, что 10 октября, в пятницу, по техническим причинам примерно в 08.51 машин высадил пассажиров на станции «Тракторный завод». В связи с указанным инцидентом был временный сбой движения на Автозаводской линии. В метрополитене уточнили, что движение уже восстановлена. Сейчас производится диспетчерская регулировка движения поездов.