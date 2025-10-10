Ричмонд
Минский метрополитен сказал про высадку пассажиров из поезда на станции «Тракторный завод»

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен сказал о высадке пассажиров на станции «Тракторный завод». Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В пресс-службе сообщили, что 10 октября, в пятницу, по техническим причинам примерно в 08.51 машин высадил пассажиров на станции «Тракторный завод». В связи с указанным инцидентом был временный сбой движения на Автозаводской линии. В метрополитене уточнили, что движение уже восстановлена. Сейчас производится диспетчерская регулировка движения поездов.

Ранее мы писали, что в Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года.

Тем временем мы собрали десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.

Кроме того, власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».