Не у того купил: «Дело Николаева» бьёт по другим бизнесменам Владивостока

Запрет связан с решением суда и вступившими в силу мерами Росреестра, которые блокируют проведение сделок с недвижимостью, приобретённой у компаний, связанных с Николаевым или его близкими. Как сообщает издание «Золотой мост», в настоящий момент около десяти бизнесменов столкнулись с такими санкциями, и число пострадавших может возрасти, так как речь идёт о недвижимости, которую покупали в период более чем в 25 лет.