Не у того купил: «Дело Николаева» бьёт по другим бизнесменам Владивостока

Через «Госуслуги» владельцы недвижимости получают уведомления о запрете на регистрационные действия.

Несколько предпринимателей Владивостока оказались в затруднительном положении из-за дела, связанного с бывшим мэром города Владимиром Николаевым. Они получили уведомления через портал «Госуслуги» о том, что на приобретённые ими объекты недвижимости наложен запрет на любые регистрационные действия. Это значит, что предприниматели не могут продать, подарить, заложить или каким-либо образом распоряжаться своим имуществом.

Запрет связан с решением суда и вступившими в силу мерами Росреестра, которые блокируют проведение сделок с недвижимостью, приобретённой у компаний, связанных с Николаевым или его близкими. Как сообщает издание «Золотой мост», в настоящий момент около десяти бизнесменов столкнулись с такими санкциями, и число пострадавших может возрасти, так как речь идёт о недвижимости, которую покупали в период более чем в 25 лет.

Напомним, Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск к Владимиру Николаеву и членам его семьи в текущем году, потребовав изъятия имущества, которое, по мнению ведомства, было незаконно приобретено во время, когда Николаев был краевым депутатом и мэром Владивостока. Проверка выявила более 800 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 14 млрд рублей. После изъятия этого имущества прокуратура направила иски и по другим активам.

Так вышло, что теперь запретная мера действует в том числе в отношении тех предпринимателей, которые юридически законно приобрели недвижимость у «николаевских» компаний, но сейчас из-за судебных претензий не могут распоряжаться ей.