Суд не стал заключать Разима Абасова под арест

Напомним, Разима Абасова подозревают в уклонении от уплаты налогов на 260 млн рублей. По версии следствия, с 2019 по 2022 год директор организовал создание фальшивых бумаг (договоров, счетов-фактур), чтобы занизить налоги на НДС и прибыль на сумму свыше 260 млн рублей. Он включал ложные данные в декларации. 13 мая 2025 года они изготовили поддельные платёжки, по которым перевели 10 млн рублей между учётами своих фирм за мнимые услуги.