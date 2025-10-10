Суд не стал заключать Разима Абасова под арест

Суд Железнодорожного района Красноярска выбрал меру пресечения Разиму Абасову, подозреваемому в неуплате налогов — запрет определенных действий на время предварительного следствия. Это значит, что подозреваемому запрещено покидать территорию Красноярского края без разрешения следователя, общаться, в том числе с использованием любых средств связи, со свидетелями, кроме того, Абасов должен являться по вызовам следователя в суд.
Ходатайство о заключении Разима Абасова под стражу суд отклонил.
Напомним, Разима Абасова подозревают в уклонении от уплаты налогов на 260 млн рублей. По версии следствия, с 2019 по 2022 год директор организовал создание фальшивых бумаг (договоров, счетов-фактур), чтобы занизить налоги на НДС и прибыль на сумму свыше 260 млн рублей. Он включал ложные данные в декларации. 13 мая 2025 года они изготовили поддельные платёжки, по которым перевели 10 млн рублей между учётами своих фирм за мнимые услуги.