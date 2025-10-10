«Шансы спастись у Усольцевых минимальны»: смог ли кто-то выжить в непроходимой тайге и зверском холоде

Поиски семьи Усольцевых уже продолжаются две недели.
В Красноярском крае уже почти две недели ведутся поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Кутурчинского Белогорья. Семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, самостоятельно отправилась в поход, несмотря на отмену экскурсии из-за непогоды.
Последний раз связь с ними была установлена 28 сентября. Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием спасателей и вертолетов, региональный СК считает, что шансы найти их живыми минимальны. По данным следствия, основная причина пропажи — несчастный случай.
В то же время история знает случаи, когда людям удавалось выжить в подобных условиях. К примеру, ранее трехлетняя девочка смогла выжить в тайге 12 суток благодаря собаке. Спасатели советуют в таких ситуациях сохранять спокойствие, не уходить с места и беречь силы. Подробнее о невероятных историях спасения и правилах выживания в дикой природе — в материале URA.RU.
История исчезновения семьи Усольцевых.
В Красноярском крае уже почти две недели продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге в районе Кутурчинского Белогорья. В числе пропавших — 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина, их пятилетняя дочь и собака породы корги. По предварительным данным, 28 сентября семья самостоятельно отправилась к скальному массиву Буратинка, несмотря на то, что организованная туристическая группа отменила поход из-за ухудшения погоды.
Последний раз семья выходила на связь вечером 28 сентября. Смартфон главы семьи был зафиксирован в сети — это и стало отправной точкой для поисков. Сигнал поступал из труднодоступной части тайги. Добраться туда достаточно сложно из-за скользких валунов, глубоких расщелин и уже выпавшего снега.
Автомобиль Усольцевых был найден у поселка Кутурчин, в нем остались все ценные вещи, документы и даже детское кресло с игрушками. Следов того, что семья могла покинуть регион или готовилась к бегству, не обнаружено. Обыск дома также не выявил признаков подготовки к отъезду.
Поиски начались только 1 октября, когда коллега Ирины сообщила ее сыну от первого брака о невыходе женщины на работу. В операции по поиску семьи принимают участие около 400 человек — спасатели, волонтеры, полицейские, охотники, альпинисты, курсанты военного института. Задействованы вертолеты, дроны, парапланы, поисковые собаки. Однако за время поисков не найдено ни одной зацепки, которая бы приблизила к местонахождению семьи.
Правоохранительные органы считают, что основная версия — это несчастный случай, связанный с погодными условиями и сложным рельефом. Шансов найти семью живой, по мнению следствия, практически нет. Тем не менее поиски продолжаются.
Истории выживших в сибирской тайге.
Провел трое суток в тайге без еды и воды при температуре −46 градусов.
Несмотря на суровые климатические условия и сложный рельеф, в истории Сибири известны случаи, когда люди выживали в тайге даже в экстремальных ситуациях. В феврале 2018 года сторож лесосеки Игорь Крымов провел трое суток в тайге при температуре до −46 градусов. Он не имел при себе еды, воды и спичек, однако постоянно двигался, что помогло ему не замерзнуть. По словам врачей, в стрессовой ситуации организм человека способен мобилизовать внутренние ресурсы, используя запасы жира и гликогена, а также вырабатывать тепло за счет мышечной активности.
Питался ягодами и пил воду из ручья.
В декабре 2018 года блогер и работник лесоохраны Игорь Шехоркин провел три суток в лесу без еды, воды, костра и снаряжения. Он вырыл себе убежище из снега и травы, питался ягодами и листьями, пил воду из ручья. Позже он поделился советами, как выжить в подобных условиях: главное — не паниковать, сохранять тепло, искать воду и не углубляться далеко в лес в поисках выхода.
Выжила благодаря собаке.
В истории известен и случай с трехлетней Кариной Чикитовой, которая 12 суток провела в якутской тайге. Девочка выжила благодаря своей собаке, которая согревала ее по ночам, и питалась ягодами и водой из реки.
Как не заблудиться в тайге.
В Главном управлении МЧС по Хакасии рассказали, как не заблудиться в тайге. По словам спасателей, основные причины, почему люди теряются — это недостаточная подготовка, недооценка маршрута и паника.
Ведомство рекомендует заранее сообщать родственникам о плане похода и дате возвращения, чтобы в случае задержки они могли оперативно обратиться за помощью. Следует полностью зарядить телефон, взять пауэрбанк и установить офлайн-карты для навигации.
Спасатели советуют не отправляться в поход при плохой погоде, а также брать с собой запас продуктов, теплую одежду, средства для разжигания огня и нож. Не рекомендуется носить камуфляж — одежда должна быть яркой и заметной.
Если вы заблудились, лучше оставаться на месте — поиски начнут с того маршрута, о котором вы сообщили. При самостоятельных попытках выбраться стоит оставлять заметные метки и не двигаться ночью. Также важно экономить заряд телефона и регулярно пытаться дозвониться на номер 112, который доступен даже без SIM-карты. Главное — сохранять спокойствие и помнить, что вас ищут.
Как выжить в тайге, если ты заблудился.
В случае потери ориентации в тайге сначала обеспечьте себе тепло и разведите костер, используя средства для розжига. Для навигации, если гаджеты разрядились, ориентируйтесь по Солнцу (в полдень на юг), Полярной звезде (север) и природным признакам: муравейники и кроны деревьев с южной стороны, мох с северной. Реки ведут к населённым пунктам, а звериные тропы к воде.
Для еды ищите съедобные ягоды (брусника, голубика), травы (иван-чай) и корни (горец). Мясо и рыбу можно сушить и солить, но будьте осторожны с сырой рыбой из-за паразитов. Ночевка под открытым небом опасна; стройте укрытия из веток, защищенные от ветра, с утеплителем из мха и лапника.