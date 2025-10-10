«Шансы спастись у Усольцевых минимальны»: смог ли кто-то выжить в непроходимой тайге и зверском холоде

Несмотря на суровые климатические условия и сложный рельеф, в истории Сибири известны случаи, когда люди выживали в тайге даже в экстремальных ситуациях. В феврале 2018 года сторож лесосеки Игорь Крымов провел трое суток в тайге при температуре до −46 градусов. Он не имел при себе еды, воды и спичек, однако постоянно двигался, что помогло ему не замерзнуть. По словам врачей, в стрессовой ситуации организм человека способен мобилизовать внутренние ресурсы, используя запасы жира и гликогена, а также вырабатывать тепло за счет мышечной активности.