В Приморье объявлен высокий класс пожарной опасности

С 11 по 14 октября в большинстве районов края действуют особые противопожарные правила.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае на предстоящие дни установился высокий, четвертый класс пожарной опасности. Как сообщают специалисты, с 11 по 14 октября он будет действовать в западных, восточных и на большей части центральных районов региона.

Сложившиеся метеорологические условия создают повышенный риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. В связи с этим власти призывают жителей и гостей Приморья строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В период действия особого противопожарного режима необходимо:

— воздержаться от разведения костров в лесах и на открытых территориях;

— не проводить палы сухой травы и не сжигать мусор;

— быть предельно внимательными с огнем и не бросать непотушенные спички или окурки;

— при обнаружении любого признака возгорания в лесу следует незамедлительно сообщить об этом в лесную охрану или по единому номеру экстренных служб 112.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить природу Приморского края и предотвратить серьезные последствия.