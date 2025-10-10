В Приморье объявлен высокий класс пожарной опасности

В Приморском крае на предстоящие дни установился высокий, четвертый класс пожарной опасности. Как сообщают специалисты, с 11 по 14 октября он будет действовать в западных, восточных и на большей части центральных районов региона.
Сложившиеся метеорологические условия создают повышенный риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. В связи с этим власти призывают жителей и гостей Приморья строго соблюдать правила пожарной безопасности.
В период действия особого противопожарного режима необходимо:
— воздержаться от разведения костров в лесах и на открытых территориях;
— не проводить палы сухой травы и не сжигать мусор;
— быть предельно внимательными с огнем и не бросать непотушенные спички или окурки;
— при обнаружении любого признака возгорания в лесу следует незамедлительно сообщить об этом в лесную охрану или по единому номеру экстренных служб 112.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить природу Приморского края и предотвратить серьезные последствия.