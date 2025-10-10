В районе Башкирии участились случаи выхода диких лис к людям

Как сообщил глава района Марат Латыпов, в последнее время участились случаи появления диких лис в населенных пунктах и на дорогах. Руководитель муниципалитета напомнил, что в Кушнаренковском районе действует норма о материальном поощрении за отстрел диких лис. Каждый охотник может получить вознаграждение в размере 1000 рублей за добытую голову.