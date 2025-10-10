Ричмонд
В районе Башкирии участились случаи выхода диких лис к людям

В Кушнаренковском районе Башкирии охотникам заплатят за добычу лис.

Источник: телеграм-канал главы администрации Кушнаренковского района Марата Латыпова

Как сообщил глава района Марат Латыпов, в последнее время участились случаи появления диких лис в населенных пунктах и на дорогах. Руководитель муниципалитета напомнил, что в Кушнаренковском районе действует норма о материальном поощрении за отстрел диких лис. Каждый охотник может получить вознаграждение в размере 1000 рублей за добытую голову.

«Животные создают угрозу безопасности наших жителей. Такая мера позволит сократить поголовье лис, которые являются потенциальными разносчиками бешенства, и снизить риск их нападения на людей», — сказал Марат Латыпов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии число диких животных растет из-за снижения охотничьей активности.