В Екатеринбурге пройдет ежегодный форум «Экспортный марафон»

Ежегодный форум «Экспортный марафон» пройдет 13−14 ноября в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
На мероприятии эксперты обсудят трансформацию глобальных процессов, изменение геополитической и геоэкономической картины мира. Одной из тем станет фрагментация мировой экономики, пришедшая на смену глобализации и свободе перемещения товаров и капитала. На секциях «Малый, но дерзкий» и «Титаны экспорта» разберут экспортные кейсы. Также в рамках форума пройдет «Экспортный забег» — экскурсии на производства свердловских предприятий. Всего планируется организовать визиты на шесть различных производств.
«Задача “Экспортного марафона” — дать ориентиры экспортно настроенным компаниям Свердловской области, рассказать, как предпринимателю вести себя в международной повестке, на какие страны обратить внимание. Большое значение эксперты уделят разбору новых логистических маршрутов. Форум расширит кругозор, участники уйдут с инсайтами, которые можно использовать в своей экспортной деятельности», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.