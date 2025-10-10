В Екатеринбурге пройдет ежегодный форум «Экспортный марафон»

На мероприятии эксперты обсудят трансформацию глобальных процессов, изменение геополитической и геоэкономической картины мира. Одной из тем станет фрагментация мировой экономики, пришедшая на смену глобализации и свободе перемещения товаров и капитала. На секциях «Малый, но дерзкий» и «Титаны экспорта» разберут экспортные кейсы. Также в рамках форума пройдет «Экспортный забег» — экскурсии на производства свердловских предприятий. Всего планируется организовать визиты на шесть различных производств.