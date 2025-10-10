Израильским министрам запретили комментировать сделку по Газе: с чем связано табу Нетаньяху

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам своего правительства комментировать журналистам сделку по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока все заложники или их тела не будут возвращены в страну. То есть, пока не будет пройден первый этап мирного урегулирования конфликта в палестинском анклаве.
Накануне израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС. Речь идёт об освобождении заложников из сектора Газа. При этом Израилю будут переданы как находящиеся в живых заложники, так и тела погибших.
В этих условиях президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что президент США Дональд Трамп, предложивший план урегулирования конфликта, заслуживает Нобелевской премии мира за свои усилия.