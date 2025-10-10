Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильским министрам запретили комментировать сделку по Газе: с чем связано табу Нетаньяху

Нетаньяху запретил комментировать сделку по Газе до возвращения заложников.

Источник: Комсомольская правда

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам своего правительства комментировать журналистам сделку по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения.

Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока все заложники или их тела не будут возвращены в страну. То есть, пока не будет пройден первый этап мирного урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

Накануне израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС. Речь идёт об освобождении заложников из сектора Газа. При этом Израилю будут переданы как находящиеся в живых заложники, так и тела погибших.

В этих условиях президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что президент США Дональд Трамп, предложивший план урегулирования конфликта, заслуживает Нобелевской премии мира за свои усилия.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше