Миллионы россиян уйдут в тень после одного решения

Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и должен был продлиться до 2028 года, однако Совет Федерации рекомендовал завершить его уже в 2026 году. Сейчас самозанятые платят 4% или 6% налога в зависимости от типа клиента, и по данным Минэкономразвития, в стране зарегистрировано более 8 миллионов таких граждан. Ранее в правительстве подчеркивали, что до окончания эксперимента изменений в налоговом режиме не планируется.