СМИ: ВСУ накрывались телами своих сослуживцев, спрятавшись в трубе

Командир расчета БПЛА с позывным «Дава» рассказал, что украинские военные прятались в трубе под дорогой и использовали тела своих сослуживцев, чтобы выжить. Он отметил, что это происходило на константиновском направлении.

По словам военного, российские бойцы заметили в бетонной трубе четырех солдат ВСУ и сбросили на них снаряд, который, рикошетом попав в трубу, взорвался внутри.

Командир подчеркнул, что противник был подавлен достаточно быстро. Выжившие, по его словам, пытались закрывать вход своими и чужими телами, чтобы спастись.

Он добавил, что несмотря на попытки укрыться и защититься, всех солдат в трубе удалось уничтожить, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса, чтобы замедлить темпы наступления российских военных.

