Мэр Москвы рассказал об услугах Единого центра поддержки участников СВО

В Едином центре поддержки участники СВО и их близкие могут получить юридические консультации, помощь в вопросах восстановления здоровья и протезирования, обеспечения необходимыми техническими средствами реабилитации и приспособления жилья. Помимо этого, здесь можно оформить направление на медицинское обследование, получить психологическую помощь, пройти курсы переквалификации и получить поддержку в поиске работы. Центр также организует занятия адаптивным спортом, проводит культурно-массовые мероприятия и предоставляет информацию о региональных программах поддержки.