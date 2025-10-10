Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы рассказал об услугах Единого центра поддержки участников СВО

Более 400 тыс. услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО.

Источник: Аргументы и факты

С момента открытия Единого центра поддержки на Береговом проезде, участникам СВО и их семьям было предоставлено свыше 400 тысяч услуг. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы подчеркнул, что центр на Береговом проезде обеспечивает всестороннюю помощь, цель которой — ускорить адаптацию и интеграцию вернувшихся военнослужащих, а также решать любые возникающие проблемы у членов их семей.

В Едином центре поддержки участники СВО и их близкие могут получить юридические консультации, помощь в вопросах восстановления здоровья и протезирования, обеспечения необходимыми техническими средствами реабилитации и приспособления жилья. Помимо этого, здесь можно оформить направление на медицинское обследование, получить психологическую помощь, пройти курсы переквалификации и получить поддержку в поиске работы. Центр также организует занятия адаптивным спортом, проводит культурно-массовые мероприятия и предоставляет информацию о региональных программах поддержки.

Особое внимание уделяется детям. Среди мер, направленных на их поддержку, — приоритетное устройство в детские сады, бесплатное питание и освобождение от оплаты за группы продленного дня в школах, а также упрощенная система получения выплат. С 2023 года более 1,6 тысячи подростков из семей участников СВО получили возможность впервые поработать в рамках летней программы профориентации «Стажировки».

Работа московского центра получила высокую оценку Президента России Владимира Путина. На основе его опыта были разработаны аналогичные проекты в других регионах страны. В Москве система поддержки создается в сотрудничестве с самими участниками СВО и их семьями.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше