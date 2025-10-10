Мэр Москвы рассказал об услугах Единого центра поддержки участников СВО

С момента открытия Единого центра поддержки на Береговом проезде, участникам СВО и их семьям было предоставлено свыше 400 тысяч услуг. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы подчеркнул, что центр на Береговом проезде обеспечивает всестороннюю помощь, цель которой — ускорить адаптацию и интеграцию вернувшихся военнослужащих, а также решать любые возникающие проблемы у членов их семей.
В Едином центре поддержки участники СВО и их близкие могут получить юридические консультации, помощь в вопросах восстановления здоровья и протезирования, обеспечения необходимыми техническими средствами реабилитации и приспособления жилья. Помимо этого, здесь можно оформить направление на медицинское обследование, получить психологическую помощь, пройти курсы переквалификации и получить поддержку в поиске работы. Центр также организует занятия адаптивным спортом, проводит культурно-массовые мероприятия и предоставляет информацию о региональных программах поддержки.
Особое внимание уделяется детям. Среди мер, направленных на их поддержку, — приоритетное устройство в детские сады, бесплатное питание и освобождение от оплаты за группы продленного дня в школах, а также упрощенная система получения выплат. С 2023 года более 1,6 тысячи подростков из семей участников СВО получили возможность впервые поработать в рамках летней программы профориентации «Стажировки».
Работа московского центра получила высокую оценку Президента России Владимира Путина. На основе его опыта были разработаны аналогичные проекты в других регионах страны. В Москве система поддержки создается в сотрудничестве с самими участниками СВО и их семьями.