Запад в помощь: Жители столицы нашли способ не платить за парковку авто

На парковках Москвы всё чаще замечают автомобили с иностранными номерами. Водители привозят машину с российскими номерами, паркуют её, меняют номера на европейские, чаще всего немецкие, а российские закидывают в салон или багажник. Сотрудники службы АПП не могут оштрафовать или эвакуировать такие машины — их просто нет в базе, куда внесены только номера стран СНГ. Даже ГИБДД не может найти владельца, кроме случаев, когда номера есть в розыске Интерпола.