На Иркутском авиазаводе собрали первый опытный образец самолета Як-130М

— Як-130М сможет нести ракеты «воздух-воздух» и высокоточное оружие «воздух-поверхность» со спутниковым наведением. Машина сохранит свою роль в обучении пилотов для истребителей новейших поколений, но при этом сама получит полноценные качества боевого самолета, — пояснили в Ростехе.