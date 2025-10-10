На Иркутском авиазаводе собрали первый опытный образец самолета Як-130М

На Иркутском авиационном заводе завершили сборку первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госкорпорации Ростех, теперь машина готовится к наземным испытаниям. Инженеры проверят работу новых и обновленных систем.
— Як-130М сможет нести ракеты «воздух-воздух» и высокоточное оружие «воздух-поверхность» со спутниковым наведением. Машина сохранит свою роль в обучении пилотов для истребителей новейших поколений, но при этом сама получит полноценные качества боевого самолета, — пояснили в Ростехе.
Новый бортовой комплекс, включающий радиолокационную станцию и систему обороны, позволит экипажу выполнять задачи в любое время суток и в сложных погодных условиях. Параллельно на заводе уже ведется сборка еще двух таких самолетов для последующих испытаний.
