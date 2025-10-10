Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вероятность 25-градусных морозов грядущей зимой в Москве не превышает 14%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее СМИ сообщали, что глава «Газпрома» Алексей Миллер якобы спрогнозировал аномально холодную зиму на всей территории России, когда по всей стране температура воздуха упадет ниже минус 25 градусов.
«В Москве вероятность якобы заявленных “Газпромом” 25-градусных морозов и ниже — не превышает 14%», — рассказал Тишковец.