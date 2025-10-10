В одном из округов Омска внезапно появился мобильный интернет

Как сообщили «СуперОмску» очевидцы, вечером в четверг, 9 октября 2025 года, в Чкаловском поселке Омска, что в Октябрьском административном округе, внезапно появился мобильный интернет.
В частности, горожане отмечают, что заметили его работу во время нахождения на улице в районе 18 часов, а также чуть позднее — около 20 часов. При этом, по словам очевидцев, интернет заработал не у всех мобильных операторов.
К моменту публикации интернет в Чкаловском поселке снова отсутствует.
Напомним, что проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Омске с начала июня 2025 года. За это время омское Минцифры несколько раз скорректировало объяснение причин происходящего.
В актуальном комментарии в ведомстве заявляют, что «сбои в работе мобильного интернета действительно связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности». Минцифры отмечает, что похожие ограничения действуют во всех регионах страны, но более подробную информацию по данному вопросу они предоставить не могут «в силу законодательства».