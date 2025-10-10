Ученые из Финляндии обнаружили залежи золота в хвое елей

Ученые из Университета Оулу в Финляндии обнаружили, что ели могут накапливать золото в хвое за счет бактерий, пишет научный журнал Live Science.
Исследователи изучили ели возле рудника Киттиля на севере Финляндии — крупнейшего производителя золота в Европе. Эксперты проанализировали 138 образцов хвои с 23 елей — иголки с четырех деревьев содержали наночастицы золота.
Наночастицы были окружены биопленками, созданными бактериями P3OB-42 — Cutibacterium и Corynebacterium. Пленки состояли из полисахаридов (сложных сахаров) и белковых соединений, выделяемых бактериями.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что бактерии и другие микробы, живущие внутри растений, могут влиять на накопление золота в деревьях», — заявил ведущий автор исследования Кайса Лехосмаа.
По ее словам, нельзя заработать состояние, вырубая ели для извлечения наночастиц золота, их размер составляет всего одну миллионную миллиметра. Тем не менее, поглощение деревьями ценного минерала может быть индикатором золотых отложений под землей.
«Скрининг таких бактерий в листьях растений может облегчить разведку золота», — добавила Лехосмаа.