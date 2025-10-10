Два года на посту: глава Бакалинского района Башкирии покинул должность

Вчера, 9 октября, в Бакалинском районе Башкирии совет муниципалитета досрочно прекратил полномочия Олега Ефимова на посту главы администрации. Решение, как рассказал сам чиновник, связано с истечением срока действия его контракта.
В своей публикации в соцсетях экс-глава поделился, что два года работы на посту руководитель района были наполнены множеством испытаний. Он отметил, что сплоченная команда, поддержка и доверие жителей помогали преодолевать трудности и достигать поставленных целей.
Ефимов выразил уверенность в потенциале Бакалинского района и поблагодарил всех, кто поддерживал его инициативы или конструктивно их критиковал. Бывший глава также объявил о намерении участвовать в предстоящем конкурсе на замещение вакантной должности и надеется на поддержку жителей.
С сегодняшнего дня исполнение обязанностей главы администрации района временно возложили на первого заместителя Ефимова — Юлая Зиязетдинова.