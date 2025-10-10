Два года на посту: глава Бакалинского района Башкирии покинул должность

Ефимов выразил уверенность в потенциале Бакалинского района и поблагодарил всех, кто поддерживал его инициативы или конструктивно их критиковал. Бывший глава также объявил о намерении участвовать в предстоящем конкурсе на замещение вакантной должности и надеется на поддержку жителей.