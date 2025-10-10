Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два года на посту: глава Бакалинского района Башкирии покинул должность

Олег Ефимов ушел с поста главы Бакалинского района Башкирии.

Источник: Аккаунт Олега Ефимова в соцсетях

Вчера, 9 октября, в Бакалинском районе Башкирии совет муниципалитета досрочно прекратил полномочия Олега Ефимова на посту главы администрации. Решение, как рассказал сам чиновник, связано с истечением срока действия его контракта.

В своей публикации в соцсетях экс-глава поделился, что два года работы на посту руководитель района были наполнены множеством испытаний. Он отметил, что сплоченная команда, поддержка и доверие жителей помогали преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Ефимов выразил уверенность в потенциале Бакалинского района и поблагодарил всех, кто поддерживал его инициативы или конструктивно их критиковал. Бывший глава также объявил о намерении участвовать в предстоящем конкурсе на замещение вакантной должности и надеется на поддержку жителей.

С сегодняшнего дня исполнение обязанностей главы администрации района временно возложили на первого заместителя Ефимова — Юлая Зиязетдинова.