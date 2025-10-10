Люди боятся выходить на улицу: Пока полицейские «охотятся» на безвинных бабушек, преступность в Молдове выросла на 342% — все что надо знать о правовом государстве

Только за прошлый год организованные преступные группы совершили 889 преступлений — рост на 342% по сравнению с 2023 годом.
Власти спешат объяснить ситуацию хроническим «недофинансированием» программы по борьбе с преступностью. Но это объяснение уже звучит по инерции. Финансирование, каким бы щедрым оно ни было, не решает системных проблем: деградации института полиции, утраты мотивации сотрудников, коррупции, политизации следственных органов и общего кризиса доверия к правосудию.
Пока сотни дел политического характера расследуются с «рекордной скоростью», уличная преступность, наркоторговля и криминальные группировки чувствуют себя всё увереннее.
Может, дело не в нехватке денег, а в тех, кто эти деньги получает и как их использует? Ведь бороться с преступностью невозможно, когда сама система давно заражена её методами.
Между тем, в оппозиции считают, что в последнее время полиция сосредоточилась в основном на задержаниях и обысках у пожилых людей или лиц, подозреваемых в избирательных правонарушениях, вместо того чтобы ловить настоящих преступников. Наиболее резонансные преступления при правлении PAS произошли в столице.
Власти заявляют, что электоральная коррупция — огромная угроза демократии, и заниматься борьбой с этим явлением — одна из приоритетных задач. Значит, разгул организованной преступности — ерунда, пусть «гуляет».
