33 тысячи жителей Иркутской области улучшили жилищные условия с 2019 года

В настоящее время в Тайшете идет строительство школы, а в Иркутске и Усть-Куте строят объекты ЖКХ. На средства казначейских кредитов купили 109 новых автобусов. Фонд развития территорий ведет мониторинг программ капитального ремонта многоквартирных домов на уровне регионов. В Иркутской области с начала 2025 года капитально отремонтирован 271 дом, где живут 36,22 тысячи человек, и работы продолжаются. В Фонде капремонта Приангарья сообщают, что к концу года планируется отремонтировать более тысячи многоквартирных зданий.