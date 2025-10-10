33 тысячи жителей Иркутской области улучшили жилищные условия с 2019 года. Также в регионе больше не осталось долгостроев, удалось и решить проблемы примерно тысячи обманутых дольщиков, вернув им законные права. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что в ближайшее время начнут реализовывать новую региональную программу по переселению.
— В регионе по программе с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ введено 23,4 км инженерных сетей и 7 объектов производственного назначения, что улучшило качество коммунальных услуг для более 20 тысяч человек, — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
В Киренске подходит к концу строительство теплосетей и котельной. Параллельно, благодаря федеральному финансированию, в Иркутске ведется реконструкция напорного трубопровода.
В настоящее время в Тайшете идет строительство школы, а в Иркутске и Усть-Куте строят объекты ЖКХ. На средства казначейских кредитов купили 109 новых автобусов. Фонд развития территорий ведет мониторинг программ капитального ремонта многоквартирных домов на уровне регионов. В Иркутской области с начала 2025 года капитально отремонтирован 271 дом, где живут 36,22 тысячи человек, и работы продолжаются. В Фонде капремонта Приангарья сообщают, что к концу года планируется отремонтировать более тысячи многоквартирных зданий.