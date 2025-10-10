Срочная новость Председатель конгресса Перу Хорхе Хери официально принес присягу в качестве главы государства после того, как Дина Болуарте была отстранена от должности в результате процедуры импичмента. Об этом свидетельствуют трансляции местных СМИ на YouTube.
Хорхе Хери стал новым президентом Перу
