Хорхе Хери стал новым президентом Перу

Председатель конгресса Перу Хорхе Хери официально принес присягу в качестве главы государства после того, как Дина Болуарте была отстранена от должности в результате процедуры импичмента. Об этом свидетельствуют трансляции местных СМИ на YouTube.

