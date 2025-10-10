Казанцев предупреждают о мошенничествах при проверке дымоходов и вентканалов

В Казани участились случаи мошенничества, связанные с проверкой дымовых и вентиляционных каналов. Неизвестные представляются специалистами обслуживающих организаций, осматривают оборудование, а затем вместо официального акта о состоянии выписывают собственникам счета на оплату «услуг» на несколько тысяч рублей. Портал KZN.RU предупреждает: платить за эту услугу отдельно не требуется, ее стоимость уже включена в счет-фактуру УК или ТСЖ. Заместитель председателя Комитета ЖКХ Ринат Закиров рассказал, как не попасться на удочку ловких «предпринимателей».
Ринат Альбертович, появились обращения казанцев с вопросами про платные проверки дымоходов и вентканалов стоимостью до 6 тыс.рублей. Скажите, пожалуйста, они законны?
Непосредственно в комитет жилищно-коммунального хозяйства такие обращения еще не поступали, но, по словам управляющих организаций, это сезонное явление, и периодически с такими случаями они сталкиваются — когда по квартирам ходят неуполномоченные лица. Разумеется, это мошенники. Жителям в этих случаях необходимо проявить все меры предосторожности и подозрительных товарищей в дом не пускать. Если вы вступили с ними в диалог, следует по возможности их сфотографировать или записать на видео и обратиться в правоохранительные органы.
Как часто проводится проверка дымоходов и вентканалов и сколько она стоит?
Проверка дымоходов и вентканалов согласно постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 проводится три раза в год: с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь.
Стоимость работ уже заложена в ежемесячные платежи за коммунальные расходы. Управляющая компания и тем более подрядчик не имеют права выставлять дополнительный счет за эту услугу. Требование об оплате расценивается как мошенничество или вымогательство.
Кто проводит такие проверки?
Проверку проводят не сами управляющие компании, а специализированные подрядные организации, с которыми УК и ТСЖ заключают договоры. По Казани работают несколько обслуживающих организаций, подрядчика жители могут уточнить в УК или ТСЖ. Жители не должны подписывать с подрядчиком никаких договоров, иначе у них возникнут гражданско-правовые отношения с компанией, и привлечь силовиков к поимке аферистов не удастся.
Как распознать законного проверяющего?
Обходящие квартиры специалисты обязаны соблюдать строгие правила. Сотрудники должны быть в форменной одежде и иметь удостоверение, которое они обязаны предъявить по требованию.
Для проверки тяги используется специальный прибор — анемометр, которым измеряется скорость движения воздушного потока.
Подрядчики предварительно согласовывают графики обходов с Управляющей компанией. Если есть сомнения в законности визита, можно связаться с Управляющей компанией и узнать, был ли запланирован обход квартир на этот день.
Можно ли перенести проверку дымоходов и вентканалов на другой день?
Жильцы вправе отказаться от осмотра в неудобное для них время. Перенести проверку можно на другой день, в том числе и на выходные. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно, согласовывать дату визита можно через нее. Попасть в каждое жилое помещение в интересах самих подрядчиков, поэтому они должны идти навстречу жителям и приходить в удобное для них время. Если вам выставляют жесткие условия, например, «можем прийти только с 9 до 18», а вы в это время на работе — жалуйтесь в УК.
Какие документы жильцы получают после проверки?
По завершении работ специалист обязан составить Акт проверки и оставить его у собственника квартиры. В нем указывается либо, что все в рабочем состоянии, либо составляется акт о выявленных нарушениях.
За своевременное обслуживание каналов и оперативную отработку заявок жителей отвечают управляющие компании.
За что отвечают жильцы?
Собственники должны следить за состоянием оборудования, не должны загромождать и закрывать вентиляционные продухи и отверстия. Также нельзя устанавливать принудительные вытяжки, которые нарушают естественный приток воздуха. Все вентканалы должны оставаться открытыми.
Важно: если чувствуется запах угарного газа или, если отсутствует тяга, нужно немедленно проинформировать ответственные службы через портал «Открытая Казань» или по телефону +7 (843)-236−41−23.