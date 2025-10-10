Казанцев предупреждают о мошенничествах при проверке дымоходов и вентканалов

Жильцы вправе отказаться от осмотра в неудобное для них время. Перенести проверку можно на другой день, в том числе и на выходные. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно, согласовывать дату визита можно через нее. Попасть в каждое жилое помещение в интересах самих подрядчиков, поэтому они должны идти навстречу жителям и приходить в удобное для них время. Если вам выставляют жесткие условия, например, «можем прийти только с 9 до 18», а вы в это время на работе — жалуйтесь в УК.