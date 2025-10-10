Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку

Решение было принято перед встречей президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикмет Гаджиевым, пишет газета.
Россия, со своей стороны, освободила экс-главу Театра сатиры Мамедали Агаева.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил «РИА Новости», что Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.
Картавых и другие сотрудники «Sputnik Азербайджан», в том числе шеф-редактор Евгений Белоусов, были задержаны в конце июня. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Киселев назвал арест журналистов безосновательным, а обвинения — несостоятельными, он говорил, что условий для продолжения работы агентства нет.
Тогда же в Азербайджане арестовали восьмерых россиян, которым вменили транзит наркотиков и кибермошенничество. На видеозаписях с судебного заседания было видно, что у мужчин на лицах синяки и кровоподтеки. В числе задержанных оказались IT-разработчики; их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными.
Аресты произошли на фоне обострения отношений между Баку и Москвой, которое началось после авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года и усилилось на фоне задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в конце июня. Их заподозрили в причастности к двум убийствам и покушению на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое фигурантов скончались. По версии российского СК, один из них умер от сердечной недостаточности. В Азербайджане судмедэксперты заявили, что на телах обнаружили множественные травмы, Баку завел уголовное дело.
Лайнер AZAL Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря прошлого года. Самолет оказался там, так как не смог совершить посадку в столице Чечни на фоне атаки дронов. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян. Путин на встрече с Алиевым накануне заявил, что рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО, отражавшие атаку украинских дронов, в результате обломки могли повредить самолет. В прошлом декабре он принес извинения за трагедию.