Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку

Лайнер AZAL Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря прошлого года. Самолет оказался там, так как не смог совершить посадку в столице Чечни на фоне атаки дронов. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян. Путин на встрече с Алиевым накануне заявил, что рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО, отражавшие атаку украинских дронов, в результате обломки могли повредить самолет. В прошлом декабре он принес извинения за трагедию.