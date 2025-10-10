Циклон «Барбара» может принести в Москву первый мокрый снег

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Циклон «Барбара» может принести в московский регион к понедельнику первый мокрый снег с ливнем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что «Барбара» накроет столичный регион уже ночью в пятницу. Циклон завершит период сухой и теплой погоды в столице.
«(Циклон — ред.) “Барбара” принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и саму столицу», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что местами символически (от 0,5 до 1 сантиметра) чуть припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Дмитров, Сергиев Посад. «Однако снежный покров сразу же растает. Температура понизится до плюс 1 — плюс 4 градусов», — добавил он.