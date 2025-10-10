Циклон «Барбара» может принести в Москву первый мокрый снег

«(Циклон — ред.) “Барбара” принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и саму столицу», — рассказал Тишковец.