В Люберцах задержали киллера, расстрелявшего директора лицея 23 года назад

Преступление было совершено утром 10 октября 2002 года, когда заслуженный учитель России Вадим Менис был расстрелян на пороге учебного заведения. В ходе нападения также пострадали двое свидетелей — сотрудник лицея, попытавшийся задержать преступника, и ещё один очевидец происшествия. После совершения убийства злоумышленники скрылись на автомобиле.