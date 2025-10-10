В Люберцах задержали киллера, расстрелявшего директора лицея 23 года назад

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и его пособник в убийстве директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина Вадима Мениса», — говорится в сообщении ведомства.
Задержанный показал, как убил директора лицея. Видео © Telegram / Следком.
Преступление было совершено утром 10 октября 2002 года, когда заслуженный учитель России Вадим Менис был расстрелян на пороге учебного заведения. В ходе нападения также пострадали двое свидетелей — сотрудник лицея, попытавшийся задержать преступника, и ещё один очевидец происшествия. После совершения убийства злоумышленники скрылись на автомобиле.
Следствие установило, что убийство было заказным, а его исполнитель получил за преступление 300 долларов США. Заказчик погиб в ДТП спустя пять месяцев после преступления. Именно это долгое время затрудняло расследование.
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.
