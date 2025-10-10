Ричмонд
В Узбекистане зафиксировано новое массовое отравление детей в детских садах

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Узбекистане снова зафиксировано массовое отравление воспитанников детских садов. На этот раз тревожный инцидент произошёл 9 октября в Фаришском районе Джизакской области: в течение дня, с 9:00 до 16:00, сразу 37 детей в возрасте от 3 до 7 лет обратились за медицинской помощью в местные больницы. У малышей отмечались повышение температуры, тошнота, боль в животе, понос и общая слабость. Все они были воспитанниками детсадов № 1, 3, 5 и 7.

Источник: Vaib.Uz

Причина — нарушения санитарных норм

По данным районного хокимията, после проведения эпидемиологического расследования стало ясно: накануне, 8 октября, дети ели в детских садах биокефир, сыр и сливочное масло. Именно эти продукты стали вероятной причиной отравления. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острая диарея», и им оказана стационарная медицинская помощь.

Согласно предварительным выводам управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Джизакской области, массовое отравление произошло из-за нарушений санитарных правил и норм при транспортировке, хранении и обработке пищевых продуктов. Власти отмечают: такие грубые нарушения могут привести к серьёзным расстройствам пищеварения у детей.

В связи с произошедшим прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Узбекистана. Сейчас ведётся расследование всех обстоятельств ЧП.

Проблема остаётся нерешённой

Это уже не первый случай массового отравления в детских учреждениях страны. Всего несколько недель назад подобные инциденты произошли сразу в Ташкентской области: тогда за медицинской помощью обратились порядка двух тысяч детей, а около тысячи малышей были госпитализированы. К счастью, тогда обошлось без жертв — спустя неделю всех пострадавших выписали домой.

После нашумевшего инцидента власти обещали пересмотреть систему поставки продуктов в детские сады и провести масштабные проверки. Однако, как показывает новое происшествие, серьёзных изменений в системе пока так и не произошло.