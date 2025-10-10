В Узбекистане зафиксировано новое массовое отравление детей в детских садах

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Узбекистане снова зафиксировано массовое отравление воспитанников детских садов. На этот раз тревожный инцидент произошёл 9 октября в Фаришском районе Джизакской области: в течение дня, с 9:00 до 16:00, сразу 37 детей в возрасте от 3 до 7 лет обратились за медицинской помощью в местные больницы. У малышей отмечались повышение температуры, тошнота, боль в животе, понос и общая слабость. Все они были воспитанниками детсадов № 1, 3, 5 и 7.