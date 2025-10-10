Ричмонд
Тёплые выходные: Синоптики пообещали летнюю погоду в середине октября

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). Любители солнца могут радоваться — по прогнозу Узгидромета, предстоящие выходные в Узбекистане выдадутся по-настоящему тёплыми и практически без осадков.

Источник: Vaib.Uz

Общая картина по стране

Сегодня и в ближайшие дни по всей республике сохранится очень тёплая и сухая погода. Лишь утром 10 октября в отдельных районах Ферганской долины возможен небольшой дождь, который быстро сменится ясным небом.

В дневные часы температура воздуха по стране будет держаться в пределах 23−28 градусов, а на юге и в пустынных регионах — поднимется до 29−30 градусов. Самым жарким днём станет суббота: столбики термометров покажут 28−30 градусов, а на юге и в пустыне — все 32 градуса. По ночам температура воздуха опустится до 10−15 градусов.

На севере 10—11 октября синоптики предупреждают о возможном усилении ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах ожидаются пыльные поземки.

Погода в Ташкенте

В столице ожидается преобладание небольшой облачности, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 3−8 м/с.

  • 10 октября: днём 24−26 градусов.
  • 11 октября: ночью 10−12, днём 26−28 градусов.
  • 12 октября: ночью 12−14, днём 26−28 градусов.

Впереди отличные тёплые выходные — идеальное время для прогулок, поездок на природу или просто приятного отдыха на свежем воздухе. Осень продолжает радовать жителей Узбекистана летним настроением!