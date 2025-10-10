Тёплые выходные: Синоптики пообещали летнюю погоду в середине октября

В дневные часы температура воздуха по стране будет держаться в пределах 23−28 градусов, а на юге и в пустынных регионах — поднимется до 29−30 градусов. Самым жарким днём станет суббота: столбики термометров покажут 28−30 градусов, а на юге и в пустыне — все 32 градуса. По ночам температура воздуха опустится до 10−15 градусов.