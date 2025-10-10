Тёплые выходные: Синоптики пообещали летнюю погоду в середине октября

Общая картина по стране
Сегодня и в ближайшие дни по всей республике сохранится очень тёплая и сухая погода. Лишь утром 10 октября в отдельных районах Ферганской долины возможен небольшой дождь, который быстро сменится ясным небом.
В дневные часы температура воздуха по стране будет держаться в пределах 23−28 градусов, а на юге и в пустынных регионах — поднимется до 29−30 градусов. Самым жарким днём станет суббота: столбики термометров покажут 28−30 градусов, а на юге и в пустыне — все 32 градуса. По ночам температура воздуха опустится до 10−15 градусов.
На севере
Погода в Ташкенте
В столице ожидается преобладание небольшой облачности, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 3−8 м/с.
- 10 октября: днём 24−26 градусов.
- 11 октября: ночью 10−12, днём 26−28 градусов.
- 12 октября: ночью 12−14, днём 26−28 градусов.
Впереди отличные тёплые выходные — идеальное время для прогулок, поездок на природу или просто приятного отдыха на свежем воздухе. Осень продолжает радовать жителей Узбекистана летним настроением!