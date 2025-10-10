Госстандарт запретил продавать в Беларуси орехи макадамия из Китая

Под запретом оказался орех макадамия в скорлупе жареный со вкусом молока, подслащенный. Его производителем является компания Yunnan Muyuan Food Co., LTD (Китай). При проверке выяснилось, что в момент производства в орехах использовались недопустимые добавки. Речь идет о подсластителях. Это цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), ацесульфам калия (Е950), эритрит (Е968). Все они указаны производителем в маркировке. Данные орехи запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 октября 2025 года.