Госстандарт запретил продавать в Беларуси орехи макадамия из Китая. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Под запретом оказался орех макадамия в скорлупе жареный со вкусом молока, подслащенный. Его производителем является компания Yunnan Muyuan Food Co., LTD (Китай). При проверке выяснилось, что в момент производства в орехах использовались недопустимые добавки. Речь идет о подсластителях. Это цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), ацесульфам калия (Е950), эритрит (Е968). Все они указаны производителем в маркировке. Данные орехи запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 октября 2025 года.
Орехи макадамия из Китая попали под запрет продаж в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
