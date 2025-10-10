Ричмонд
В Советске появилась модель Орденской кирхи

Новый объект установили в сквере возле моста королевы Луизы.

Источник: Администрация Советска

В Советске в сквере возле моста королевы Луизы установили модель Орденской кирхи, до 1965 года располагавшейся на этой территории. Об этом сообщает местная администрация.

Инсталляцию, которая выполнена из бетона, уже называют новым туристическим объектом.

«Главной достопримечательностью храмового сооружения являлась башня со шпилем, верхняя часть которой состояла из трех куполов разного размера с открытыми галереями между ними, где центральный купол стоял на восьми шарах диаметром 1,6 метра», — рассказали в администрации муниципалитета.