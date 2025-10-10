Стало известно об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Ранее утром 10 октября 2025 года в средствах массовой информации появились сообщения о срочной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. У пациенты были зафиксированы симптомы тахикардии и болевые ощущения в кардиологической области. Представительница юридической профессии в беседе с журналистами подтвердила факт нахождения актрисы в медицинском учреждении.