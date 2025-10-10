Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая проинформировала о предпринимаемых медиками мерах по стабилизации состояния здоровья народной артистки.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая проинформировала о предпринимаемых медиками мерах по стабилизации состояния здоровья народной артистки. Информацию об этом публикует издание «Страсти».

Ранее утром 10 октября 2025 года в средствах массовой информации появились сообщения о срочной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. У пациенты были зафиксированы симптомы тахикардии и болевые ощущения в кардиологической области. Представительница юридической профессии в беседе с журналистами подтвердила факт нахождения актрисы в медицинском учреждении.

По словам адвоката, рядом с известной артисткой постоянно находится её младшая дочь, обеспечивающая материнскую поддержку и заботу.

Было отмечено, что медицинский персонал прилагает максимальные усилия для нормализации состояния здоровья пациентки. При этом дочь артистки Ольга Шукшина в комментарии РИА «Новости» уточнила, что госпитализация носит плановый характер и продлится от трёх до пяти суток.

Она подчеркнула, что постоянный мониторинг состояния здоровья и комплексное обследование на современном диагностическом оборудовании направлены на достижение устойчивой положительной динамики в самочувствии народной артистки.

Читайте также: Народного артиста РФ Збруева экстренно госпитализировали в Москве.