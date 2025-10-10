Стало известно об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая проинформировала о предпринимаемых медиками мерах по стабилизации состояния здоровья народной артистки. Информацию об этом публикует издание «Страсти».
Ранее утром 10 октября 2025 года в средствах массовой информации появились сообщения о срочной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. У пациенты были зафиксированы симптомы тахикардии и болевые ощущения в кардиологической области. Представительница юридической профессии в беседе с журналистами подтвердила факт нахождения актрисы в медицинском учреждении.
По словам адвоката, рядом с известной артисткой постоянно находится её младшая дочь, обеспечивающая материнскую поддержку и заботу.
Было отмечено, что медицинский персонал прилагает максимальные усилия для нормализации состояния здоровья пациентки. При этом дочь артистки Ольга Шукшина в комментарии РИА «Новости» уточнила, что госпитализация носит плановый характер и продлится от трёх до пяти суток.
Она подчеркнула, что постоянный мониторинг состояния здоровья и комплексное обследование на современном диагностическом оборудовании направлены на достижение устойчивой положительной динамики в самочувствии народной артистки.
