В Белом Яре в Югре откроется школа цифровых видов спорта

«Школа цифровых видов спорта представляет из себя муниципальную спортивную школу, но только культивировать она будет цифровые виды спорта. Это киберспорт, фиджитал-спорт, управление дронами, лазерный бой. Чуть позже будем включать спортивное программирование, так как это очень сложный вид, и здесь нужны те кадры, которые очень сложно найти. Часть тренерского состава по фиджитал-спорту, по компьютерному спорту у нас уже есть, часть мы будем привлекать и обучать», — отметил директор центра цифровых видов спорта, президент федерации фиджитал-спорта в ХМАО Артем Щепотьев.