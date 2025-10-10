В Белом Яре в Югре откроется школа цифровых видов спорта

Школа цифровых видов спорта начнет работать 11 октября в поселке Белом Яре Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Сургутского района.
В новом учреждении ребята смогут обучаться на современном оборудовании с тренерами, имеющими опыт в киберспорте. На начальном этапе будут доступны программы по компьютерному и фиджитал-спорту. Позже появятся направления, связанные с гонками дронов, лазертагом и спортивным программированием. Отделения школы также откроются в Угуте, Федоровском, Лянторе, Солнечном, Барсове и Русскинской.
«Школа цифровых видов спорта представляет из себя муниципальную спортивную школу, но только культивировать она будет цифровые виды спорта. Это киберспорт, фиджитал-спорт, управление дронами, лазерный бой. Чуть позже будем включать спортивное программирование, так как это очень сложный вид, и здесь нужны те кадры, которые очень сложно найти. Часть тренерского состава по фиджитал-спорту, по компьютерному спорту у нас уже есть, часть мы будем привлекать и обучать», — отметил директор центра цифровых видов спорта, президент федерации фиджитал-спорта в ХМАО Артем Щепотьев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.