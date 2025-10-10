2253 слова: житель Новой Зеландии выиграл суд за право носить самое длинное имя в мире

Житель Новой Зеландии установил мировой рекорд, получив самое длинное имя в мире, но для этого ему пришлось пройти через судебные разбирательства. Лоуренс Уоткинс в 1990 году добавил к своему имени более 2000 дополнительных слов, достигнув общего количества в 2253 уникальных слова. Об этом пишет Daily Mail.