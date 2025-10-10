2253 слова: житель Новой Зеландии выиграл суд за право носить самое длинное имя в мире

Житель Новой Зеландии установил мировой рекорд, получив самое длинное имя в мире, но для этого ему пришлось пройти через судебные разбирательства. Лоуренс Уоткинс в 1990 году добавил к своему имени более 2000 дополнительных слов, достигнув общего количества в 2253 уникальных слова. Об этом пишет Daily Mail.
Первоначально окружной суд принял его заявление, но Генеральный регистратор отказался признавать изменение. Настойчивый Лоуренс обратился в Высокий суд Новой Зеландии, который вынес решение в его пользу, однако после этого случая были изменены два закона, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.
Работая в городской библиотеке, Лоуренс выбирал имена из книг, следуя рекомендациям коллег. Его коллекция имен охватывает различные культуры — от европейских до самоанских. На свадебной церемонии ведущему потребовалось более 20 минут, чтобы зачитать полное имя жениха.
Основные трудности возникают при оформлении документов, поскольку ни один бланк не вмещает такое длинное имя. Несмотря на неудобства, Лоуренс гордится своим достижением, которое до сих пор никто не повторил.
