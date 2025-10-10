На Ямале три предпринимателя получат гранты на развитие турпроектов

Конкурс грантов, направленный на развитие туристической инфраструктуры, прошел в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». По его итогам три предпринимателя станут обладателями грантов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Одним из самых крупных проектов среди победителей — новый придорожный сервис на «Карамовском» посту, который компания «Южные ворота» планирует построить в 2027 году. Комплекс будет включать гостиницу на 30 номеров, торговую точку, ресторан, душевую зону, охраняемую парковку и беседки для отдыха. Еще один придорожный сервис построит в 2029 году в Губкинском компания «Технология Уюта». Александр Семенюта реализует идею создания двух глэмпингов в Тарко-Сале. Домики будут находиться на территории базы отдыха «Горка» возле озера Окуневое.
Всего на конкурс поступило 16 инициатив от предпринимателей. Победители получат гранты на условиях софинансирования: не менее 70% от стоимости проекта они должны оплатить самостоятельно. Средства можно направить на строительство, покупку оборудования и материалов, аренду помещений, регистрацию в реестре туроператоров, обучение сотрудников и участие в профильных выставках.
«Мы выбрали перспективные проекты, которые соответствуют приоритетным направлениям развития округа. Решаем несколько задач: укрепляем туристическую привлекательность Ямала, улучшаем качество услуг и увеличиваем количество рабочих мест. Особое внимание сегодня уделяем строительству придорожных комплексов. Конкурс выявил сильных претендентов, готовых вкладывать собственные средства в развитие региона. Мы рассчитываем, что поддержка этих инициатив положительно повлияет на ключевые показатели туристической отрасли», — отметил директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.