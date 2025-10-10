На Ямале три предпринимателя получат гранты на развитие турпроектов

Одним из самых крупных проектов среди победителей — новый придорожный сервис на «Карамовском» посту, который компания «Южные ворота» планирует построить в 2027 году. Комплекс будет включать гостиницу на 30 номеров, торговую точку, ресторан, душевую зону, охраняемую парковку и беседки для отдыха. Еще один придорожный сервис построит в 2029 году в Губкинском компания «Технология Уюта». Александр Семенюта реализует идею создания двух глэмпингов в Тарко-Сале. Домики будут находиться на территории базы отдыха «Горка» возле озера Окуневое.