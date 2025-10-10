Цены на такси резко взлетели: В Киеве наблюдается транспортный коллапс после ночных взрывов

В украинской столице, на левом берегу Днепра, наблюдается транспортный коллапс после ночных взрывов. Сейчас в Киеве блэкаут. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Журналисты отмечают, что в метро и наземном транспорте — страшная давка, а таксисты начали ломить слишком высокие цены.
Свой материал издание сопроводило снимками и видеокадрами столпотворений на станциях метро и автобусных остановках.
Ранее сообщалось, что в Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги. В различных районах украинской столицы возникли проблемы с водоснабжением и электричеством. Киевский градоначальник Виталий Кличко уточнил, что левобережная часть украинской столицы полностью отключена от электроснабжения. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по этому поводу бесится и сыпет угрозами.