Цены на такси резко взлетели: В Киеве наблюдается транспортный коллапс после ночных взрывов

Ранее сообщалось, что в Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги. В различных районах украинской столицы возникли проблемы с водоснабжением и электричеством. Киевский градоначальник Виталий Кличко уточнил, что левобережная часть украинской столицы полностью отключена от электроснабжения. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по этому поводу бесится и сыпет угрозами.