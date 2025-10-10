Ричмонд
Смоленские власти успешно развивают систему целевого обучения

Вопросы этого важного направления работы обсуждались на заседании Общественной палаты Смоленской области Vlll созыва.

Источник: Комсомольская правда

Смоленская область входит в число лидеров по количеству заключенных договоров о целевом обучении. Заказчиками выступают более 100 предприятий и организаций. Благодаря совместной работе бизнеса и образовательных учреждений создаются оптимальные условия для развития профессиональных навыков будущих специалистов.

Регион активно участвует в федеральной программе «Профессионалитет». Она дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, максимально приближенных к реальному производству. В области уже создано пять специализированных кластеров. В следующем году планируется открытие шестого.

Одним из новых направлений работы по подготовке кадров станет модернизация Центров занятости населения. С 1 января 2026 года они будут объединены в единый Кадровый центр Смоленской области, который будет вести постоянный мониторинг занятости выпускников.

«Совершенствование системы целевого обучения будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для устойчивого развития Смоленской области», — подчеркнул в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.