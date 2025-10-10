В Минске изменится работа ряда маршрутов в связи со строительством третьей линии метро

Затронут изменения и некоторые автобусные маршруты. Автобусы № 19 будут осуществлять движение от ул. Карастояновой по ул. Кропоткина, В. Хоружей и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений. Автобус № 25 от пл. Я. Коласа будет двигаться по ул. В. Хоружей, М. Богдановича, Кульман, Кропоткина, с выполнением конечной остановки на новом остановочном пункте «Кульман» по ул. Кропоткина, в обратном направлении — по ул. Кропоткина, В. Хоружей и далее по маршруту. Автобус № 29 от ул. Куйбышева будет двигаться по ул. В. Хоружей, М. Богдановича, Кульман, Карастояновой, в обратном направлении — без изменений. Автобусы № 91, 1008-ТК, 1111-ТК будут осуществлять движение от ул. Л. Беды по ул. Куйбышева, Я. Купалы, М. Богдановича и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.