В Минске изменится работа ряда маршрутов в связи со строительством третьей линии метро

В организации обозначили, что причиной является выполнение работ по строительству третьей линии столичного метро. Будет закрыто движение для всех видов транспорта по ул. М. Богдановича от ул. Кульман до ул. В. Хоружей (одно направление), закрыто движение транспорта по ул. В. Хоружей прямо и налево через перекресток с ул. М. Богдановича (при движении от ул. Куйбышева, в одном направлении). Произойдет это с 11 октября. Завершение работ ориентировочно, как сообщили в организации, должно произойти в 2028 году.
Таким образом, изменения коснутся троллейбусных маршрутов № 37, 46, 53, автобусных маршрутов № 1053-ТК, 1153-ТК, 1146-ТК, № 1346-ТК. Они будут двигаться от пл. Бангалор по ул. М. Богдановича, Кульман, Кропоткина, В. Хоружей, М. Богдановича и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений. Также работа троллейбусов № 22, 40, 40А от пл. Я. Коласа и ул. Куйбышева организуется по ул. В. Хоружей, М. Богдановича, Кульман, Кропоткина, В. Хоружей и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.
Затронут изменения и некоторые автобусные маршруты. Автобусы № 19 будут осуществлять движение от ул. Карастояновой по ул. Кропоткина, В. Хоружей и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений. Автобус № 25 от пл. Я. Коласа будет двигаться по ул. В. Хоружей, М. Богдановича, Кульман, Кропоткина, с выполнением конечной остановки на новом остановочном пункте «Кульман» по ул. Кропоткина, в обратном направлении — по ул. Кропоткина, В. Хоружей и далее по маршруту. Автобус № 29 от ул. Куйбышева будет двигаться по ул. В. Хоружей, М. Богдановича, Кульман, Карастояновой, в обратном направлении — без изменений. Автобусы № 91, 1008-ТК, 1111-ТК будут осуществлять движение от ул. Л. Беды по ул. Куйбышева, Я. Купалы, М. Богдановича и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.