Отмены приватизации двух омских бань добилась через суд частная компания

«Сибирская проектная компания» (СПК) добилась признания недействительной приватизацию двух омских муниципальных бань. Решение об этом принял Арбитражный суд Омской области.
С ноября 2022 года бани на проспекте Королева и улице 25-я Линия, принадлежавшие департаменту имущественных отношений Омска, находились в безвозмездном пользовании МУП «Банное хозяйство». 3 октября 2023 года «СПК» по договору с ним взяла в аренду на 5 лет оба объекта, чтобы самой использовать их как бани.
Далее фирма решила выкупить обе бани. Изначально компания сообщила об этом в депимущества 12 марта 2024 года. Но 16 мая оба объекта ведомство передало на праве хозяйственного ведения «Банному хозяйству».
14 октября прошлого года «СПК» направила в депимущества заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с законом № 159-ФЗ. Основанием было то, что компания пользовалась банями больше одного года.
В департаменте же ответили, что не могут продать здания бань, так как с 20 сентября они включены в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Банное хозяйство». После реорганизации МУП «Банное хозяйство» в АО «Банное хозяйство» оба объекта перешли в собственность АО.
После такого отказа «СПК» обратилась в суд, требуя признать незаконным и противоречащим федеральным актам решение ДИО об отказе в реализации права на покупку этих зданий в приоритетном порядке.
Арбитраж пришел к выводу о наличии в действиях ведомства признаков злоупотребления правом и признал незаконным отказ в продаже бань «Сибирской проектной компании». Затем этот вердикт оставили без изменений и Восьмой арбитражный апелляционный суд, и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.
Кроме того, «СПК» добивалась в суде признания недействительной приватизации двух бань, и теперь она в этом преуспела. Суд обязал АО «Банное хозяйство» вернуть оба объекта в муниципальную собственность, вновь департаменту имущественных отношений.
Это решение, правда, пока не вступило в силу, его могут обжаловать в Восьмом арбитражном апелляционном суде.